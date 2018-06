Sete anos e meio de cadeia para burlão informático que gerava saldos fictícios para comprar telemóveis 15 jun 2018, 16:02 Um cidadão de São Tomé e Príncipe com conhecimentos especiais do funcionamento das caixas ATM foi hoje condenado pelo Tribunal de Aveiro a sete anos e meio de cadeia por burlas (incluindo informática) e falsificação de documentos, ambos na forma continuada, depois de julgado ´à revelia´. O arguido, que está ausente em parte incerta, era o cérebro de um grupo que enganou operadoras de telecomunicações e instituições bancárias em cerca de 67.500 euros durante um ano. A acusação apontava para 100 mil euros. O esquema passava por pagar encomendas, nomeadamente telemóveis, com cheques obtidos ilicitamente nos quais eram colocados nomes de pessoas retiradas das listagens de devedores divulgadas pela Autoridade Tributária. Os equipamentos eram depois revendidos pela Internet abaixo do preço do mercado. O elemento principal do grupo conseguiu, ainda, "através de forma astuciosa e desconhecida da generalidade das pessoas" gerar saldos fictícios para creditar contas com cheques durante períodos off line das ATM, para depois levantar quantias em numerário com recurso a códigos de cartões de débito de terceiros, tendo lesado dois clientes de uma instituição bancária em 7800 euros. O braço direito do ´cérebro´ da burla, também julgado na sua ausência, foi condenado a três anos e nove meses de cadeia efetiva por falsificação e burla. Dos restantes nove arguidos, um terceiro ficou com pena efetiva (dois anos e meio por burla), atentendo aos antecedentes criminais, estando a cumprir tempo de cadeia à ordem de outros processos por roubo e posse de arma. O tribunal condenou a prisão mais um arguido (três anos) e uma mulher (dois anos e quatro meses), ambos por burla e fasificação, penas que ficaram suspensas. Sete arguidos acusados dos mesmos crimes foram absolvidos por falta de provas. Os acusados principais foram condenados a indemnizar operadoras de telecomunicações e instituições bancárias em mais de 15 mil euros. Os factos julgados remontam a 2012 e 2013. O grupo atuava em Águeda e Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)