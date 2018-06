Águeda acolhe casa abrigo para vítimas de violência com deficiência 15 jun 2018, 12:39 A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, preside, na próxima segunda-feira, em Águeda, à cerimónia de abertura solene da primeira casa de abrigo em Portugal para vítimas de violência com deficiência.



"Será garantido, com esta resposta, um apoio imediato, especializado e personalizado de aconselhamento relacionada com direitos, proteção jurídica e social, habitação, ocupação, formação e emprego", refere um comunicado.



A área de influência desta casa abrigo será nacional "dado que é a primeira resposta direcionada para mulheres com deficiência e vítimas de violência."



A infra-estrutura criada sob a alçada da ERCIAG - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda. Tem capacidade para sete mulheres e funcionará como resposta-piloto para esta problemática. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

