No próximo dia 23 de Junho de 2018, o Núcleo Regional de Aveiro da Quercus organiza um percurso pedestre para observação da avifauna nos campos de Salreu.



Nesta área do Baixo Vouga Lagunar, classificada ao abrigo da Directiva Aves como Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro, ocorre uma grande diversidade de espécies de aves selvagens de elevado interesse conservacionista.



De entre as espécies de aves que ocorrem em Salreu, as quais com toda a certeza irão ser observadas durante este percurso, destacam-se a Águia-sapeira, a Garça-vermelha, o Milhafre-preto, o Pato-real, a Cegonha-branca, o Rouxinol-pequeno-dos-caniços, o Guarda-rios, a Alvéola-amarela e a Fuinha-dos-juncos, entre muitas outras.



O percurso em questão faz parte do Guia de Percursos Pedestres do Baixo Vouga Lagunar publicado pela Quercus. Este percurso com uma extensão de cerca de 8,5 Km, denominado pelo Guia como P3 ‘No reino da sapeira’, tem início junto ao cais de Salreu e duração prevista de 4 horas.



O ponto de encontro é junto ao cais do Esteiro de Salreu (ao lado do Centro Interpretativo do Bioria) às 8:00 horas. Esta atividade é destinada preferencialmente a associados da Quercus, sendo que os não associados poderão participar como acompanhantes caso o número limite de inscritos assim o permita. As inscrições são obrigatórias e a participação está limitada a 15 pessoas.



Aconselha-se o uso de calçado confortável para caminhar e vestuário apropriado para as condições meteorológicas que se façam sentir na altura. O vestuário deverá ter cores discretas (verde, castanho). Necessário binóculos e se possível guia de campo de aves.



Para mais informações e inscrições contactar a Quercus-Aveiro através do telefone 966551372, ou do e-mail aveiro@quercus.pt.

Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1