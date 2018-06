Acesso à Praia da Barra com três faixas de rodagem 15 jun 2018, 12:03 A Câmara Municipal de Ílhavo definiu como principal objetivo da obra de requalificação viária da Rotunda da Barra a melhoria dos acessos às Praias e do seu escoamento rodoviário, face ao estrangulamento que se verifica, principalmente, no período balnear.



Este pressuposto contempla um conjunto de intervenções complementares na envolvente à obra de alteração da Rotunda da Barra, seja na vertente viária, seja no âmbito do estacionamento ou da segurança.



Neste sentido, é iniciada hoje a requalificação e adaptação da Avenida Fernandes Lavrador com a concretização de três faixas de rodagem direcionadas e com melhor distribuição dos sentidos rodoviários, permitindo melhorar a acessibilidade à Barra e a redistribuição do fluxo de trânsito. Simultaneamente, por uma questão de maior segurança, a pista clicável será integrada, à semelhança de outros exemplos, na zona pedonal, evitando a conflitualidade e prevenindo acidentes entre a circulação automóvel e os modos suaves de mobilidade.

A Câmara Municipal de Ílhavo alerta para os cuidados a ter face à nova sinalização existente naquela via.



Este é mais um marcante momento para a concretização deste importante projeto que terá, no futuro, para largas décadas e para muitos verões que se avizinham, um impacto muito significativo e relevante na melhoria das condições de acesso às Praias da Barra e da Costa Nova, cada vez mais procuradas, fruto da atratividade turística que o Município de Ílhavo projeta. Município de Ílhavo Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

