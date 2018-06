"Em breve chegaremos ao pleno emprego" 14 jun 2018, 23:49 Queremos continuar a impulsionar Estarreja nos seus mais diversos quadrantes, e cremos que as nossas estratégias têm dado resultados muito satisfatórios. Diamantino Sabina * É confiante, motivado, orgulhoso mas com muita humildade, que me dirijo a todos vós, neste dia em que celebramos a festa maior do nosso Município.

Está a chegar ao fim e apesar da indesejada chuva o sucesso é notório.

Lembro-me das festas de há 6 anos, confinadas à Praça Francisco Barbosa… e tento comparar o incomparável. Cresceu, convidou mais gente, criou uma outra dimensão de condições… fez jus à Cidade, ao Município e ao Santo António. Também o devemos às Coletividades e às centenas de pessoas que participam ativamente neste evento. Tornam mais feliz e rico o Mercado Antigo, o Desfile Etnográfico e as afamadas marchas que já pouco devem às da Avenida da Liberdade. Dão vida às renovadas tasquinhas que este ano receberam milhares de pessoas em seis dias de contínuo deleite gastronómico e ambiente de animação e alegria!



Fomos também estrelas no “Aqui Portugal” da RTP, onde as nossas tradições, cultura, desporto, projetos, gastronomia, música e alma do povo tiveram destaque nacional e internacional, durante 6 horas de transmissão televisiva!

Muito Obrigado a todos que se empenharam em fazer estas festas de Santo António memoráveis!

Porém, nada se faz sem determinação e é determinados e dedicados que temos sido e que somos… as festas espelham isso mesmo.



Mas a festa não acaba aqui…

De seguida a missa e a procissão, e à noite um momento que marcará a história do Município…

A Banda Bingre Canelense, A Banda Clube Pardilhoense e a Banda Visconde de Salreu, juntam-se no palco principal para, em conjunto, nos trazer um concerto por certo memorável! É o “Bandas em Festa” e gostaríamos muito de vos ver por lá. Não se vão arrepender certamente.



Há cerca de quatro anos e meio, vencemos as primeiras eleições para a Câmara Municipal…

Contudo, mesmo que nos tenha cabido essa distinção, que tenha sido essa a vontade das pessoas de Estarreja, ainda faltava muito para que a sentíssemos consolidada! Havia que provar, indubitavelmente, que estávamos preparados para assumir o enorme encargo da gestão dos destinos deste Concelho. Provar que efetivamente merecíamos estar aqui.

Creio que o conseguimos.



O eleitorado de Estarreja escolheu-nos, mais uma vez, e fê-lo reforçadamente.

E digo-vos… como é bom sentir esse apreço. É bom sentir o acolhimento. O reconhecimento da Comunidade! É aqui que está a prova e a força de a demonstrar… na democracia, na legítima vontade de um povo. Como vos agradeço esta oportunidade e professo aqui a minha vontade de continuar a fazer mais e melhor.

Queremos continuar a impulsionar Estarreja nos seus mais diversos quadrantes, e cremos que as nossas estratégias têm dado resultados muito satisfatórios. Não vamos parar de inovar, não vamos para de apostar, não vamos parar de criar melhores condições para os estarrejenses!



Com o impulso que demos ao nosso Parque Industrial, em breve chegaremos ao pleno emprego!



Avançámos com medidas concretas no âmbito da Reabilitação Urbana e já se começam a ver os resultados.

O nosso Parque Escolar é de grande qualidade em todo o Concelho, com condições excelentes para o ensino e aprendizagem.

Em breve avançar-se-á com a construção da nova Escola Egas Moniz em Avanca e a reabilitação do Centro de Saúde!

No desporto continuamos o singular apoio… prevemos também concentrar os equipamentos municipais junto do Complexo de Desporto e Lazer, criando-se nessa zona um novo ambiente urbano, com excelentes condições para a prática de várias modalidades desportivas.



Na Cultura somos referência nacional mas não ficaremos por aqui!

O novo formato que demos ao Carnaval veio dar-lhe um ar bem mais sofisticado e criar condições para crescer exponencialmente. Não tenho dúvidas disso.



O Cine-Teatro de Estarreja lidera e continuará a liderar o panorama cultural regional!

Com o “Estau” demos um passo na irreverência artística da Arte Urbana!

O Bioria cresce a olhos vistos no panorama do turismo ambiental e os visitantes não param de aumentar. O objetivo agora é potenciar a criação de mais equipamentos hoteleiros para servir com qualidade os apreciadores da natureza!



Em termos sociais somos inovadores e responsáveis… e continuaremos a ter um Município Socialmente Integrador!

Mas isto não se consegue sem trabalho e mais trabalho ainda. Para tanto, quero agradecer aos meus colegas Vereadores, o empenho dos elementos do meu Gabinete de Apoio e o tanto que tem sido o empenho e dedicação dos funcionários desta Câmara Municipal! Estou-vos profundamente grato!



Há pouco, as Homenagens! Momento solene e de grande valor social!

Aos aposentados desta Câmara Municipal e a uma vida de serviço em prol da comunidade, um abraço forte e muitas felicidades para esta nova etapa da vossa vida.

Aos nossos atletas e campeões nacionais! Este palco, ano após ano, enche-se destes bons exemplos do desporto regional e nacional. Muitos Parabéns a todos vocês.



Aos melhores alunos do ano letivo 2016/2017! Parabéns pelo trabalho e dedicação! Está nas vossas mãos o futuro, não o desperdicem. Continuem a ser exemplos e a orgulhar os vossos pais e a nossa comunidade.



Ao Sr. Carlos Ferreira, “self made man”, um estarrejense, um português, um embaixador de Portugal!

É bom saber que há portugueses que por esse mundo fora, pese o sucesso e reconhecimento que conquistaram nos países que os acolheram, que nunca viraram as costas à sua pátria, às suas verdadeiras raízes. O Sr. Carlos Ferreira, é disso um claro exemplo! Promove Portugal como ninguém, e fá-lo como nós, só nós portugueses, sabemos fazer tão bem! Pelo sabor da excecional gastronomia Portuguesa!

Disse-me o Carlos em surdina há dias, e perdoe-me, a inconfidência, que todos os dias recebe nos seus restaurantes no Canadá peixe fresco vindo diretamente de Portugal… que abre cerca de 200 garrafas de vinho de rótulo português diariamente.

