A Câmara de Aveiro agendou para esta sexta-feira um périplo por vários pontos da cidade para dar a conhecer os sete projetos selecionados para intervenção pública no âmbito do programa ´Viva a Cidade´.



As equipas de projetistas estarão presentes numa apresentação aberta aos cidadãos.



O programa prevê, de resto, que os proponentes acompanhem as soluções até à concretização da intervenção física.



"Assim, a equipa projetista irá apresentar o ponto de situação e receber as sugestões e propostas de alteração", refere um comunicado.



Segundo a Câmara, "será o último momento de partilha com os munícipes para se puder avançar para uma nova fase deste programa."

O programa ´Viva a Cidade´ apoia intervenções de pequena escala para a qualificação dos espaços, através do envolvimento da comunidade na revitalização e dinamização das áreas de intervenção.

As propostas dizem respeito à Área de Reabilitação Urbana (ARU) definida pelo município, estando distribuídas por diversas zonas como o Canal de São Roque ao Bairro de Santiago, Bairro do Liceu e Rua Almirante Cândido dos Reis.



A iniciativa está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), sendo apoiada por fundos da União Europeia, através do Programa C2020.



O município vai investir nas várias ações 172.815 euros.



Visitas:

- Santiago ConVida – 10h00, no espaço Meninarte, Atelier Juvenil das Florinhas do Vouga;

- Rua Verde – 15h30, no Clube Veritas, Centro Social Paroquial da Vera Cruz;

- Parque Canino – 17h30, no Clube Veritas, Centro Social Paroquial da Vera Cruz.



Propostas selecionadas (ver aqui).