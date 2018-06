Um homem que roubou a carteira de uma senhora, na via pública, em Esgueira, Aveiro, foi condenado a dois anos de cadeia efetiva.



O arguido de 42 anos estava acusado ainda em dia anterior, no espaço de meia hora, furtar um automóvel que o proprietário deixara estacionado com as chaves para ir ao café e roubar uma mulher que seguia a pé, ´por esticão´, em São Bernardo.



Acabaria, contudo, absolvido de ambos os crimes ocorridos em junho de 2016 por falta de provas.



A pena efetiva foi justificada pela juíza presidente por entender que não é possível fazer um juízo de prognose favorável.



O homem residente em Aveiro, serralheiro de profissão, está a cumprir pena de prisão de quatro meses por condução em estado de embriaguez.



Os antecedentes criminais por furtos e tráfico de droga, com várias condenações desde 2007, incluindo uma pena de cadeia efetiva de quatro anos e meio pelo último crime, pesaram na decisão do tribunal.



Na audiência de julgamento, o arguido, com passado ligado ao consumo de estupefacientes, negou a autoria dos crimes que lhe estavam imputados.



A pena de cadeia que está a cumprir deve-se à condenação, no final do ano passado, por conduzir alcoolizado, na sequência de um acidente viação, durante a madrugada, em Mataduços, Esgueira.



O veículo onde seguia, furtado em São Bernardo, ficou destruído. Em tribunal, o arguido negou ter cometido os crimes referidos na acusação. "Isto dos assaltos não é verdade, só conduzi esse carro no dia do acidente. O carro estava com um amigo meu, ele dizia que era do tio. Não sabia que era furtado", assegurou garantindo que aquando dos roubos estava numa festa em Ílhavo.



"Por insuficiência de prova, não podemos concluir com segurança que foi o autor", resumiu a juíza presidente.

E como não foi provada a autoria do furto do automóvel, ´caiu´ também o pedido de indemnização de cinco mil euros deduzido pelo ex-proprietário.



Uma das carteiras furtadas seria recuperada ainda com os documentos no parque Infante D. Pedro por funcionários da limpeza. A outra, relativa ao roubo em São Bernardo, foi arremessada para o chão pelo assaltante logo de depois de retirar o dinheiro à vítima.

Nos dois roubos ´por esticão´ foram levados cerca de 75 euros.