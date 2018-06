Festival do barco-dragão 14 jun 2018, 19:59 Um festival tradicional na China vai acontecer, pela primeira vez, na cidade de Aveiro. Dia 16 de junho, entre as 14h30 e as 19h30, o festival do barco-dragão envolve várias atividades e o desfile de barcos que percorre os canais da cidade. A organização é do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro (IC-UA), em parceria com a Câmara Municipal (mais informação). Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)