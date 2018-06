Lançamento do livro “Traçar um nome no Coração do Branco” 14 jun 2018, 19:56 A Câmara Municipal de Aveiro e a editora Assírio & Alvim realizam, este sábado, 16 de junho, a sessão de lançamento do livro “Traçar um nome no Coração do Branco”, de Rosa Alice Branco, pelas 15h30, no Edifício da Antiga Capitania. Tem entrada livre.



O livro será apresentado por Maria Bochicchio e por Maria Milano, seguindo-se algumas leituras pela autora, com música de Pedro Pestana e projeção do vídeo “Xaile Preto em cada Fado”, realizado por Vanessa Fernandes e interpretado por Paulina Almeida.



Sinopse



Neste livro, o primeiro da autora a ser publicado pela Assírio & Alvim, Rosa Alice Branco fala de lugares e de afetos, de memórias e de objetos, de amor e de design.



Uma das poetisas portuguesas de referência da sua geração, Rosa Alice Branco, nascida em Aveiro em 1950, é filha do ilustre e saudoso aveirense Vasco Branco.



Publicou os livros Animais da Terra (1988), Monadologia Breve(1991), O Que falta ao Mundo para ser Quadro (1993), A Mão Feliz. Poemas D(e)ícticos (1994), O Único Traço de Pincel (1997), Da Alma e dos Espíritos Animais (2001), Soletrar o Dia (2002), O Mundo Não Acaba no Frio dos Teus Ossos (2009) e Gado do Senhor (2011).



