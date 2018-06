Aveiro: Freguesia de Cacia recebe comemorações locais do Dia Mundial do Dador de Sangue 14 jun 2018, 19:49 Uma exposição alusiva à dádiva de sangue no Salão da Junta de Freguesia de Cacia, em Aveiro, figura entre os destaques das comemorações locais do Dia Mundial do Dador de Sangue, que decorrerão dias 16 e 17 de junho.



A Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro (ADASCA) anunciou hoje que prepara uma mostra com "obras dignas de serem apreciadas".



Este ano, segundo informação dada pelo presidente Joaquim Carlos em nota de imprensa, não terá lugar a habital caminhada solidária de dadores benévolos de sangue, com o programa a incluir, para além da exposição, uma componente de convívio, com animação musical.



A sessão de colehitas está marcada para a manhã do dia 17, domingo. A Organização Mundial de Saúde comemora o Dia Mundial do Dador de Sangue a 14 de junho. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)