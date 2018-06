Novo posto da GNR de Arrancada do Vouga permite melhorar policiamento de proximidade 14 jun 2018, 19:19 O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é aguardado esta sexta-feira, às 15:00, para a inauguração das novas instalações do Posto Territorial de Arrancada do Vouga.



Segundo informa a Guarda, o novo posto permite "aumentar, de forma significativa, a capacidade de apoio da GNR aos cidadãos nas freguesias de Valongo do Vouga, Macinhata do Vouga e a União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba, num total de 116,87 Km², servindo uma população de 9091 habitantes."



As instalações orçadas em meio milhão de euros foram cedidas pela Câmara de Águeda, que assumiu a execução do projeto, atendendo à falta de condições do edifício antigo.



Agora fica assegurado "o cumprimento da missão dos militares com a qualidade pretendida", assim a "vontade expressa de efetuar uma redistribuição das forças de segurança no concelho, por forma a melhorar a cobertura territorial", refere a edilidade.

