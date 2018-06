A GNR deteve na Feira um homem, de 61 anos, por violência doméstica. Depois de ouvido em tribunal, ficou em prisão preventiva.



"O indivíduo foi indiciado pela prática de dois crimes de violência doméstica, um contra a cônjuge com 33 anos, e outro contra os filhos menores", refere um comunicado.



Segundo a GNR, o suspeito tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, encontrando-se a beneficiar de uma suspensão provisória do processo relativo a um episódio de tentativa de aproximaão das vítimas ameaçando-as física e psicologicamente e proferindo diversas ameaças de morte.



As diligências realizadas pela GNR culminaram com o cumprimento de um mandado de detenção e de busca domiciliaria à residência do arguido.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.