Unidade de Saúde Familiar reforça cuidados primários em Oliveira do Bairro 14 jun 2018, 15:57 A Unidade de Saúde Familiar (USF) Flor d’Areosa, do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV), iniciou hoje a sua atividade, garantindo resposta assistencial a cerca de 12.000 utentes, anunciou a Administração Regional de Saúde do Centro em comunicado. Sedeada na unidade de saúde de Oiã e com polo assistencial em Palhaça (concelho de Oliveira do Bairro), a USF Flor d’Areosa é coordenada pela médica Ana Margarida Antunes e reúne uma equipa multiprofissional constituída por 7 médicos, 7 enfermei-ros e 5 assistentes técnicos, num total de 19 profissionais. A nova USF funciona todos os dias úteis, das 08:00 às 20:00, e conta com uma equipa disponível para prestar cuidados de saúde personalizados à população ins-crita: consultas programadas no horário de funcionamento, atendimento de situações de doença aguda, cuidados de enfermagem e cuidados domiciliários. "A equipa da USF Flor d’Areosa compromete-se a dar resposta a todas as solicitações de doença aguda, sejam de índole médica ou de enfermagem, no próprio dia e durante o horário de funcionamento", refere a nota de imprensa. Com a entrada em funcionamento da USF Flor d’Areosa, o ACeS BV passa a contar com 19, atingindo a ARSC as 71 USF ativas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)