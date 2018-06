A GNR deteve oito pessoas (sete homens e uma mulher) com idades compreendidas entre os 25 e 60 anos, por tráfico de estupefacientes, furto e recetação.



A operação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira decorreu anteontem nos concelhos de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia.



Segundo uma nota de imprensa hoje divulgada, a investigação em causa durava há cerca de um ano, tendo culminado com oito mandados de busca domiciliária e um não domiciliária, com o empenho de 57 militares do Comando Territorial de Aveiro.



A GNR procedeu à apreensão de diverso material relacionado com a atividade criminosa, nomeadamente 731 doses de haxixe e nove doses de MDMA, assim como 825 euros em numerário, nove telemóveis, três armas brancas, dois computadores portáteis, dois relógios, dois LCD, um motociclo, uma moca e um Tablet.



Os detidos, a maioria com antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes, aguardam pela aplicação de medidas de coação, tendo sido conduzido hoje pelo segundo dia a interrogatório judicial no Tribuna de Santa Maria da Feira.