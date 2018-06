Assembleia Municipal de Aveiro chamada a dar contributos para a requalificação do Rossio 14 jun 2018, 11:52 A próxima reunião da Assembleia Municipal de Aveiro, dia 22 de junho, inclui na agenda de trabalhos um ponto relativo à requalificação do jardim do Rossio. Os deputados municipais vão assistir à apresentação da ideia base escolhida pela Câmara no âmbito de um concurso. A oportunidade servirá, ainda, para a recolha de contributos para o estudo prévio e projeto de requalificação do jardim que o executivo de maioria PSD-CDS deseja transformar em praça urbana, se possível, com um estacionamento em cave. O ponto foi agendado por iniciativa conjunta do presidente da Assembleia Municipal, Luis Souto, e do presidente da Câmara, Ribau Esteves. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

