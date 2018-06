Escola Profissional de Aveiro homenageia Câmara Municipal de Sever do Vouga 13 jun 2018, 22:32 Por toda a colaboração e apoio prestado ao seu projeto educativo, a Escola Profissional de Aveiro (EPA) reconheceu a Câmara Municipal de Sever do Vouga como parceiro de excelência. A homenagem foi feita durante a 22.ª Grande Gala EPA, que decorreu na noite de 8 de junho, em Águeda e reuniu cerca de 600 convidados, entre alunos, empresas e entidades regionais, nacionais e internacionais. O “Tributo EPA Parceria” pretende, como explica a Escola Profissional de Aveiro, “homenagear uma instituição, empresa ou pessoa que se tenha distinguido como parceiro na ajuda, colaboração ou apoio ao compromisso educativo da EPA, que exige parcerias fortes, competentes, experientes, organizadas e capazes”, sublinhando que “não é mais possível fazerem-se coisas bem feitas e com sentido sem que se tenha ao lado entidades que acrescentam competências e tornam o caminho mais fácil e seguro para todos”. Presente na cerimónia, o vice-presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, Almeida e Costa, recebeu o prémio pelas mãos dos administradores da EPA, Cláudia Matos e Jorge Castro. “É o reconhecimento de que estamos a fazer o nosso trabalho e dever enquanto autarquia sensível para as questões da Educação”, afirmou o autarca, explicando que “o nosso projeto educativo municipal casa com o da Escola Profissional de Aveiro e, também por isso, somos naturalmente parceiros”, disse Almeida e Costa, referindo-se à visão partilhada do modelo de ensino-aprendizagem, dando como exemplo o acolhimento de estagiários nos serviços municipais. Entre os vários projetos em desenvolvimento com a Escola Profissional de Aveiro, é exemplo disso o “Potencial Positivo”, projeto inovador na área da responsabilidade social que contempla diferentes atuações na comunidade de Sever do Vouga. Uma parceria feliz entre a Câmara Municipal de Sever do Vouga, a Escola Profissional de Aveiro, através da UniTEC-Unidade de Tecnologias, que envolve a Unidade de Cuidados na Comunidade de Sever do Vouga, o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga e as IPSS’s locais. Integrados em diferentes equipas de trabalhos, os alunos da UniTEC prestam diferentes cuidados à população idosa, com destaque para as pequenas reparações domésticas, em que todos os materiais e consumíveis são fornecidos pela autarquia severense. Recorde-se que a UniTEC, a funcionar no VougaPark-Centro de Inovação, é hoje o maior polo da EPA na Região de Aveiro, com cerca de 500 alunos e professores. Município de sever do Vouga Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)