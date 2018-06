Circuito do Alto do Roçário promete animação com a equipa Diatosta/Rialto 13 jun 2018, 22:18 É já no próximo fim de semana que, José Lameiro, com o seu Seat Leon RX, vai ter mais uma estreia. Desta vez próximo de “casa”, no Circuito do Alto do Roçário, em Sever do Vouga.



"É mais um traçado em que o piloto, que corre com as cores da Diatosta/Rialto, nunca competiu, mas onde vai dar o seu melhor, para conquistar mais um pódio", refere um comunicado da equipa aveirense.



O Ralicross de Sever do Vouga é a terceira das sete provas que constituem o PTRX – Campeonato de Portugal de Ralicross. Uma jornada que atrai, sempre, largos milhares de espectadores, muito deles, desta vez, a apoiarem o piloto aveirense.



"Para esta corrida é mais uma estreia de pista e de tentativa de evoluir. Fizemos algumas alterações que vamos testar em corrida, uma vez que não há tempo para treinar e testar. Tem sido assim desde início. Só vejo o meu querido Leon no dia de corrida", confessou José Lameiro.



"Tentaremos continuar a reduzir distância para os mais rápidos e esperamos que as alterações resultem em melhoria. Sabemos que é um risco alterar sem testar, mas não há outra forma, para já. Será uma alegria para a equipa estar em competição praticamente em casa. Esperamos o apoio de todos os presentes", concluiu.



Depois das duas jornadas já realizadas, José Lameiro, ao volante do Seat Leon RX preparado e assistido pela Simpa Racing, encontra-se no segundo posto do Campeonato da categoria Super Car, esperando melhorar.



A jornada desenrola-se em dois dias, como é habitual nas provas do PTRX. Tem o seu início ao princípio da tarde de sábado, 16, e, no domingo, recomeça pelas 9:30. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

