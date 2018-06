O Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda certificou os primeiros candidatos à saída profissional de Bombeiro, esperando repetir as ações junto de mais corporações da região.



Segundo uma nota de imprensa divulgada esta tarde, 18 candidatos realizaram, esta semana, as provas em Águeda e Albergaria-a-Velha, nos quarteis dos Bombeiros Voluntários locais no âmbito do Centro Qualifica daquela entidade.



Um júri avaliou os conhecimento dos soldados da paz em provas constituídas por uma parte escrita e outra prática.



"A sessão, que é o culminar do processo de reconhecimento e validação de competências profissionais, visa a Certificação Profissional dos candidatos", refere o comunicado.



O júri de certificação profissional foi constituído por dois formadores com qualificação técnica adequada na área de educação e formação do referencial e vários anos de experiência profissional (José Ricardo Bismark e Fernando Jorge Cheganças), pelo formador do IEFP que acompanhou o processo dos candidatos, Ivo Almeida, por um representante das associações empresariais ou de entidades empregadoras, no caso da Liga dos Bombeiros Portugueses, Bruno Alves, e por um representante das associações sindicais dos sectores de atividade económica da área, Carlos Manuel Carecho (Sindicato Nacional dos Bombeiros Portugueses).



Nesta primeira fase, a equipa do Centro Qualificado Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda trabalhou com um grupo de nove formandos em Albergaria-a-Velha e outro, de igual número, em Águeda.



"Trata-se de uma ação pioneira no âmbito da certificação profissional na Região Centro, que resulta da aposta estratégica do Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda nesta saída profissional, cuja atividade é da maior importância neste território", dá conta a nota de imprensa.



Depois de Águeda e Albergaria será a vez de Sever do Vouga, estando a equipa do Centro Qualifica a trabalhar no sentido de chegar brevemente a todos os municípios da área de intervenção do Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Águeda, Francisco Santos, considerou a ação "importante na medida em que é uma boa oportunidade de aprendizagem e partilha de experiências", contribuindo para "a valorização da atividade dos bombeiros, em termos pessoais e das corporações.



José Valente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Albergaria, sublinhou a necessidade de capacitar os efetivos. "O nosso lema diz que na emergência o treino faz a diferença", pelo que as competências vão "fortalecer este princípio".