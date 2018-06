A Câmara de Anadia aprovou o lançamento do concurso público para a empreitada de requalificação da Rua António Feliciano Castilho e adjacentes, na cidade, com um valor base de 149.621 euros e prazo de execução de quatro meses.



A intervenção irá incidir nas Ruas António Feliciano Castilho, Seabra de Castro, Dr. Alexandre Seabra, e Direita, localizadas no núcleo antigo da cidade.



"O estado degradado e desorganizado dos estacionamentos e dos passeios justifica a requalificação, que contemplará ainda a colocação de espécies vegetais que, mesmo residuais, desempenham um importante papel no equilíbrio urbano, proporcionando benefícios ecológicos e ambientais fundamentais para a qualidade de vida e saúde das pessoas, tornando as cidades mais atrativas para viver", refere a edilidade em comunicado.



A empreitada visa, assim, o melhoramento de pavimentos, a construção de passeios, a eliminação de barreiras arquitetónicas, o reforço da iluminação pública, com a aplicação de leds, e a implementação de novas soluções de estacionamento que ofereçam aos residentes e visitantes boas condições de mobilidade e de acessibilidade.