A GNR recuperou, ontem, em Oliveira do Bairro, dois veículos que tinham sido furtados horas antes no sul distrito de Aveiro.



O alerta foi dado no seguimento do alarme de intrusão acionado pelas 5:00 num stand de automóveis, na localidade do Silveiro, freguesia de Oiã, em Oliveira do Bairro.



"Militares em missão de patrulhamento deslocaram-se de imediato para o local, onde realizaram diligências que permitiram recuperar duas viaturas furtadas, horas antes, em diferentes locais da zona sul do distrito de Aveiro", refere um comunicado.



Após uma busca nas imediações do local foi ainda possível recuperar diversos artigos, avaliados num total de cerca de 8000 euros, que teriam sido retirados do interior do stand com vista a serem furtados, nomeadamente seis bicicletas elétricas, três carregadores/transformadores e 115 baterias de bicicletas elétricas.