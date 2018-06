Estágios por 120€ mensais: UA reage a denúncia do BE 13 jun 2018, 12:55 A Universidade de Aveiro (UA) prestou esclarecimentos sobre a divulgação, pelo seus serviços informativos, de um anúncio para dois estágios na área de Design Gráfico e Comunicação com remuneração mensal de 120 € que o Bloco de Esquerda considerou "inconcebível", exigindo que fosse retirado.



Em nota de imprensa, a instituição explica que se trata de um anúncio relativo a estágio curricular "e, portanto, do ponto de vista legal" não é exigível haver lugar a remuneração mensal.



O requisito mínimo é o de "estudante", mas a entidade proponente optou também selecionar no formulário outras possibilidades (como licenciado). A UA refere que não se deve "depreender de tal que na livre opção que lhe assiste em recrutar num nível superior ao de ´estudante´ a remuneração será aquela anunciada para o nível inferior".



No entanto, "para obviar interpretações erróneas como aquela que nos parece ter acontecido", o anuncio em causa já foi limitado à habilitação de "Estudante / Finalista", adianta o comunicado.



A instituição de ensino garante que "possui uma politica de escrupuloso respeito pelos direitos laborais e, além de tal, advoga a melhoria continua das condições de trabalho". Tal tem reflexos internos na UA "e é ainda transposto, como exemplo, para com aqueles que se relacionam" com a academia.



O comunicado "lamenta" ainda não ter havido algum anterior contacto sobre o assunto específico de cima, designadamente por parte dos deputados Moisés Ferreira e Luis Monteiro.



Em nota de imprensa, os eleitos consideraram que a remuneração de 120€ por um estágio "é um insulto a qualquer bacharel ou recém licenciado", contribuindo para "a promoção da precariedade e exploração mais abjeta".



Os eleitos apontam, a título de comparação, estágios estabelecidos ao abrigo de programas do IEFP que definem uma bolsa de cerca de 600€ euros mensais a quem tenha o nível 5 de qualificação (por exemplo, alguém com um Curso de Especialização Tecnológica) e uma bolsa de 707€ mensais a quem detenha uma licenciatura (valores de bolsa a que acresce a refeição ou subsídio de alimentação e o seguro de acidentes de trabalho).



O Bloco de Esquerda exigiu a retirada do anúncio colocado pelo gabinete de estágios da UA "por ser insultuoso e por estar a promover abertamente a exploração e a precariedade de trabalhadores recém formados ou em vias de se formar."



Assim como "critérios exigentes" na UA para a admissão e divulgação de ofertas de estágio e de emprego. Os deputados anunciaram ainda que pediram a intervenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

