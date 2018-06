São João da Madeira: Substituição das coberturas em fibrocimento com amianto em curso 13 jun 2018, 11:50 Já está a decorrer o concurso público das empreitadas de substituição das coberturas em fibrocimento com amianto que existem em três edifícios escolares de S. João da Madeira e no Complexo Desportivo Paulo Pinto, informou a edilidade local.



As empreitadas lançadas têm um preço base global de cerca de 350 mil euros.



Os estabelecimentos de ensino considerados prioritários e que vão ser abrangidos nestas primeiras intervenções são as escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Fundo de Vila e do Parrinho, com os respetivos Jardins de Infância, assim como o Jardim de Infância das Travessas.



As coberturas em fibrocimento serão substituídas por painéis metálicos duplos isolantes com os respetivos apoios, remates e acessórios, bem como a colocação de novas caleiras.



As intervenções serão também aproveitadas para efectuar pequenas obras de melhoramentos nas coberturas, adianta a Câmara.



"Dá-se assim o primeiro passo para a substituição das coberturas em fibrocimento que existem em 7 edifícios escolares da responsabilidade do Município, sendo que, para além dos 3 que agora vão ser intervencionados, também nos restantes 4 o mesmo será feito oportunamente, encontrando-se já elaborados os respectivos projetos", refere o comunicado.



No caso do Complexo Desportivo Paulo Pinto, está em causa essencialmente a cobertura do pavilhão, dado que na parte da piscina interior já fora anteriormente realizada a substituição do fibrocimento.

