O PCP de ovar "estranha a inexistência de qualquer intenção de investimento a curto, médio e longo prazo", nomeadamente através do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), na Escola Secundária de Esmoriz.



"Face a esta realidade", os comunistas vareiros consideram que "a solução está nas mãos do poder reivindicativo da Junta de Freguesia de Esmoriz e da Câmara Municipal de Ovar para que o Governo inclua no Orçamento Geral do Estado este investimento, não podendo ficar pendente dos atrasos dos fundos comunitários e defendendo que o Orçamento Geral do Estado deve ser a garantia principal para o investimento na Educação."



Uma delegação do PCP, incluindo o seu eleito na Assembleia Municipal de Ovar, Miguel Jeri, reuniu com a Associação de Pais da Escola Secundária de Esmoriz (APESE).



Das "carências de diversa ordem" encontradas, foram apontados problemas de construção, degradação do edificado e equipamentos, incluindo do pavilhão gimnodesportivo. Nos espaços exteriores abundam situações de abatimento de pisos, "que configuram situações de permanente perigo para os jovens."



A Escola Secundária de Esmoriz conta com 600 estudantes, do 8.º ao 12.º ano, nela exercendo a sua actividade profissional 84 docentes e mais de uma dezena de auxiliares de educação, "número muito abaixo do passado, pois chegou a servir mais de 1000 estudantes, a maioria de Esmoriz."