Lisboa recebe executivos da indústria do jogo online para debater “desafios e oportunidades” 12 jun 2018, 22:34 A cidade de Lisboa acolhe no próximo dia 26 de junho o ´EGR Online Gambling Briefing – Portugal 2018´, que junta, entre outros convidados, executivos ligados à indústria do jogo online para partilhar as mais recentes novidades do mercado nacional, mas também internacional.



O Hotel Altis receberá a segunda reunião em solo português da plataforma lançada em 2017 para “analisar os desafios e futuras oportunidades” .



Neste evento vão estar os melhores casinos online em Portugal ,entre os quais ´Nossa Aposta´, Casino Portugal, Estoril Sol Casinos.



Os momentos de networking da ´EGR Online Gambling Briefing´ podem ajudar empresas que procuram entrar no mercado português a definir estratégias, conhecer custos operacionais ou os procedimentos regulatórios, entre outros, bem como abrir novas perspetivas de negócios a operadores locais.



Um dos pontos fortes do programa é, justamente, o espaço de intervenção dos convidados para o público profissional presente.



O evento é de acesso exclusivo mediante convite para executivos de empresas e representantes de operadores.



A maior editora B2B para a indústria de jogos e jogos online



A EGR Global (eGaming Review) é a maior editora B2B do mundo e grupo de rede de afiliação para a indústria de jogos e jogos on-ine, apresentando notícias exclusivas consistentes, entrevistas e comentários das pessoas mais influentes do setor.



O EGR é apoiado por um site dedicado, o EGR.Global, que oferece cobertura atualizada de notícias, análises e opiniões de toda a indústria de egaming. E, como editora dos únicos títulos B2B mensais do setor, a EGR também oferece aos leitores uma visão mais atualizada sobre as grandes questões do que qualquer outra publicação de negócios egaming.



Juntos, eles fornecem à indústria de jogos online a mais abrangente e atual fonte de notícias de negócios e inteligência de mercado.



A EGR também administra um portfólio incomparável de eventos globais ao longo do ano. Isso inclui Breakfast Briefings, Summits e a anual Power 50 Summit, além de sediar a maior e mais respeitada cerimônia de premiação do setor, o EGR Operator Awards.



Prémios B2B EGR 2018



A divulgação dos vencedores dos prémios atribuídos anualmente a operadores de serviços na indústria de jogos online está agendada para 20 de junho, em Londres.



Os Prémios EGR B2B são vocacionados para o egaming, desde a apostas e jogos, passando pelo software, redes, mobile, modos de pagamentos, recrutamento, TI e infra-estrutura.



Receitas do jogo online



As receitas do jogo online em Portugal subiram quase 25% do 3º para o 4º trimestre de 2017. Se no 3º trimestre as receitas foram de €29,3 milhões, no último trimestre esse valor chegou aos €36.5 milhões. Quanto à secção dos Jogos de Fortuna ou Azar, as receitas subiram de €13.1 milhões para €16 milhões.



O jogo online rendeu ao Estado €54,3 milhões no ano passado, tendo as sete empresas a quem foram atribuídas as 11 licenças para explorar apostas desportivas e jogos de fortuna ou azar obtido € 122, 5 milhões de receita bruta.



800 mil registos de apostadores



De acordo com o relatório de Atividade do Jogo Online em Portugal, a 31 de dezembro de 2017 existiam 800 mil registos de apostadores - a grande maioria (67%) na faixa etária entre os 18 e os 34 anos e a viver nas regiões de Lisboa, Setúbal, Porto e Braga - nas várias empresas autorizadas. Porém, o número não corresponderá ao total de jogadores pois uma pessoa pode estar inscrita em vários sites.



Estes dados são do primeiro ano completo desta atividade. É possível jogar na net desde maio de 2016. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)