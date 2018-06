Serviço de transporte colectivo “Ílhavo In” permanece como experiência piloto 12 jun 2018, 22:13 Os Vereadores do Partido Socialista manifestaram em recente reunião de Câmara que o serviço de transporte colectivo entre lugares e freguesias, denominado “Ílhavo In”, merece muito mais empenho da parte da autarquia, para além da metodologia ligeira que a maioria PSD adoptou na sua reformulação, sem qualquer análise objectiva das necessidades de mobilidade das populações, dos comportamentos actuais e potenciais dos utentes. O PS condidera que a medida merece mais empenho para além de um permanente projecto piloto, como parece pretender o Presidente da Câmara ao afirmar persistentemente que o serviço está sempre em vias de terminar. Sérgio Lopes, Vereador do PS/Ílhavo, defendeu que a reformulação do serviço tem por base a tentativa-e-erro e faz suceder a um período de teste de ano e meio outro período piloto sem qualquer garantia de continuidade e de efectiva correspondência às necessidades das populações, no que diz respeito a um serviço de transporte colectivo entre freguesias e lugares há longos anos diagnosticado pelo PS. O vereador salientou que a reformulação apresentada, após uma desnecessária suspensão que dura há meio ano, mantém quase tudo o que falhou no período experimental do serviço, mantendo a regularidade semanal de quase todos os percursos e a lógica unicênctrica, em que quase todos os percursos culminam no centro da cidade de Ílhavo, contrariando os comportamentos pendulares num Município com diversas centralidades. O PS manifestou ainda que o serviço em questão promove uma situação de iniquidade entre as duas cidades do concelho, dado que a cidade da Gafanha da Nazaré beneficia de um percurso de regularidade semanal face a um percurso repetido quatro vezes por semana na cidade de Ílhavo, não existindo qualquer critério que o justifique nem qualquer explicação por parte da maioria PSD. Os Vereadores do PS defendem que a metodologia adoptada prolonga no tempo um serviço à experiência que adia uma verdadeira resposta às necessidades das populações e condiciona a ambição de investimento por parte da autarquia à expectativa incerta quanto aos resultados positivos da medida. PS de Ílhavo Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

