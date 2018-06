A Imprensa Nacional-Casa da moeda (INCM) e a Câmara Municipal de Aveiro inauguram a exposição “Desenhar a Moeda – O Mar” no dia 14 de junho, pelas 15h00, na Galeria Morgados da Pedricosa, junto ao Museu de Aveiro / Santa Joana, em Aveiro.



A mostra reúne 70 trabalhos participantes no concurso promovido pela INCM em parceria com o Município de Aveiro – durante o ano letivo 2017/2018 – entre os quais o desenho vencedor (da autoria de Ísis Martins, da Escola Básica João Afonso) que será cunhado numa moeda de coleção integrada no Plano de Moedas Comemorativas 2019 da INCM.



Mais de 800 alunos, do 2.º e do 3.º ciclo do ensino básico, de 7 Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, participaram neste concurso, subordinado ao tema “O Mar”, com o objetivo de sensibilizar o universo escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda.



Além dos desenhos selecionados pelo júri do concurso, a mostra conta ainda com um núcleo expositivo composto por moedas comemorativas alusivas aos Descobrimentos Portugueses emitidas entre 1987 e 2001, num total de 44 peças, repartidas por 11 séries temáticas, assinalando de forma cronológica os episódios mais significativos deste importante período da História nacional e universal.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1