O Tribunal de Aveiro condenou esta tarde um casal jovem por roubo ocorrido no concelho em 2017.



O elemento masculino, que estava à data dos factos a gozar liberdade condicional, ficou com uma pena de dois anos e nove meses efetiva.



Em audiência de julgamento, o homem negou a autoria do assalto, alegando que tinha sido confudido com outra pessoa.



O coletivo de juizes determinou uma alteração da qualificação jurídica para agravar o roubo devido a tratar-de de um caso de reincidência. "As condenações anteriores não surtiram efeito, esperemos que a reclusão sirva para meditar sobre os seus comportamentos", comentou o juiz presidente.



O arguido permanecerá em liberdade a aguardar o trânsito em julgado.



Já a companheira foi condenada a ano e meio de prisão, pena suspensa com regime de prova a determinar. A arguida beneficiou do regime penal para jovens.



O casal terá de pagar 370 euros de indemnização à ofendida.