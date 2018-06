Sever do Vouga continua a aumentar bolsas de estudo para alunos do Ensino Superior 12 jun 2018, 16:44 A Câmara de Sever do Vouga atribuiu 35 bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior, o maior número de sempre, com mais seis relativamente ao ano passado.



Os bolseiros comprometem-se a disponibilizar 25 horas anuais de serviço à comunidade, enquadrados em atividades municipais.



O investimento de 34.916 euros traduz, como explica a autarquia, a aposta na Ação Social.



"Ao apoiar a formação dos estudantes, estamos a melhorar a qualificação profissional dos nossos jovens, contribuindo para o desenvolvimento de Sever do Vouga e do país", explicou o presidente da Câmara , António Coutinho citado na nota de imprensa.



Tendo em conta a dimensão e as receitas do município, é feito "um esforço contínuo no sentido de alargar os apoios ao máximo de forma a abranger o maior número de alunos".



Na primeira edição, em 2001, foram atribuídas 10 bolsas de estudo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)