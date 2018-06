O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis e do Posto Territorial de Arouca, recuperou, ontem, duas viaturas furtadas.



Uma operação levada a cabo "no seguimento de informações recolhidas pelos militares" da guarda.



"As viaturas recuperadas encontravam-se já parcialmente desmanteladas num armazém na localidade de Mansores, em Arouca, tendo sido apreendidas", informa a GNR.



Segundo um comunicado, foram também apreendidas diversas ferramentas utilizadas no desmantelamento, como compressores, guinchos e rebarbadoras, bem como outras matrículas de viaturas furtadas, várias peças auto e várias peças/assessórios de uma embarcação que se suspeita ter sido também furtada.