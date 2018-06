A prestação de cuidados de saúde em São Jacinto, com médico de família, deverá ser normalizada apenas a 1 de agosto.



O PS de Aveiro obteve "informações do Ministério da Saúde" dando conta que "já existe uma médica substituta" para entrar ao serviço nesse dia.



"Até lá, e transitoriamente, os utentes têm resposta nas consultas abertas da Murtosa e Aveiro", adianta o comunicado.



Após a exoneração da médica que prestava serviço na extensão de Saúde(a pedido da própria), a freguesia ficou sem médico disponível.



O PS, "na pessoa do Deputado Filipe Neto Brandão, em articulação com o Presidente da Junta da Freguesia de São Jacinto, António Aguiar, e com o presidente da concelhia aveirense, Manuel Oliveira de Sousa, tomou diligências para apurar a solução para esta situação e pressionar para a sua rápida resolução".



Em reunião de Câmara de 8 de junho foi a ratificação o despacho do presidente de 8 de maio, que atribuía uma prorrogação graciosa do prazo da empreitada da remodelação da Unidade de Saúde Familiar de São Jacinto até 29 de junho, obra essa que foi consignada a 22 de agosto de 2017, com um prazo de execução de 150 dias.



"Estando resolvida a questão do serviço médico, esperamos que a Câmara tome as necessárias diligências para que a remodelação da Unidade de Saúde Familiar não se estenda mais no tempo, para que em breve a situação do apoio médico em São Jacinto possa decorrer sem problemas", refere o PS.