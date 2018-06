Centro comercial transmite todos os jogos em ecrã gigante com especial atenção para a Seleção Nacional.



O Forum Aveiro, Centro Comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, vai assegurar a transmissão de todos os jogos do Mundial de Futebol, que decorre na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho, com destaque para a caminhada da Seleção Portuguesa rumo à Final. Durante um mês, o “estádio” localizado na Praça da Estrela, vai estar equipado com um ecrã gigante, relvado e animação para celebrar a paixão do futebol.



Campeonato do Mundo FIFA 2018: 14 de junho a 15 de julho

A Administração do Forum Aveiro, explica que “há dois anos, milhares de pessoas celebraram a conquista do europeu de futebol em pleno Forum Aveiro. Este ano queremos repetir o ritual e receber os adeptos na Praça da Estrela para viverem as emoções do Mundial do primeiro ao último minuto. Esperamos voltar a criar momentos memoráveis e acompanhar Portugal rumo à conquista do título”.



As transmissões dos jogos têm início a partir de dia 14, com os anfitriões russos a defrontrar a Arábia Saudita, em Moscovo, às 16h de Portugal. A equipa das quinas estreia-se frente à seleção espanhola, logo no dia seguinte, com jogo marcado para as 19h (hora portuguesa), na cidade de Sochi (informação completa em Destino Aveiro).