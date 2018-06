Ladrões de gasolineira em silêncio no início do julgamento 12 jun 2018, 12:10 Dois irmãos acusados de roubo de uma gasolineira, em Albergaria-a-Velha, no ano passado, remeteram-se, esta manhã, ao silêncio no início do julgamento que está a decorrer no Tribunal de Aveiro.



A audiência prosseguiu com o depoimento da funcionária do posto da Prio, na antiga Nacional 1.



Em resposta à procuradora do Ministério Público, a testemunha declarou que "só viu os olhos" do encapuzado que irrompeu pelo estabelecimento, pelas 22:00, de arma em punho que não soube identificar mas que a acusação diz ter sido uma caçadeira. "Não te preocupes" foi a única coisa que disse, pedindo dinheiro por gestos", relatou a operadora da caixa.



Depois de deitar mão à caixa registadora, de onde retirou cerca de 230 euros, o ladrão colocou-se em fuga para uma viatura com matrículas falsas estacionada ao lado, existindo imagens de videovigilância.



Segundo a acusação, os arguidos, de 34 e 31 anos, de Santa Maria da Feira, com antecendentes por crimes idênticos, assaltaram a gasolineira a 22 de maio. Mas a funcionária referiu que o roubo ocorreu a 12 de março.



Os suspeitos estão detidos, um a cumprir tempo de cadeia e o outro em preventiva após ter recorrido de uma condenação.



Ambos aguardam marcação de julgamentos de outros inquéritos por roubos idênticos na região. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)