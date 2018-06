Aveiro: Câmara vai relançar Carta Educativa 12 jun 2018, 10:21 O município de Aveiro irá retomar a revisão da estratégia local de educação. "Este é o tempo de relançar o trabalho da nova Carta Educativa do Município de Aveiro, recolhendo mais contributos, debatendo com maior pormenor para tomar decisões que vão enquadrar a execução de investimentos", anunciou o presidente da Câmara na sua habitual mensagem mensal divulgada pelo site da autarquia. Alguns dos investimentos, adianta Ribau Esteves, "vão ter concurso para a execução de projetos neste mês". A edilidade deseja, assim, dar passos no "desenvolvimento da política educativa" para próximos anos. Ribau Esteves aproveita também para fazer um ponto de situação "da nova política de gestão dos animais de companhia", relembrando que está a ultimar uma campanha com várias componentes, que tem tido a participação de vários parceiros, a apresentar e operacionalizar até ao final deste mês de junho, "com um forte apelo de participação dos cidadãos". Um "instrumento fundamental para gerirmos cada vez melhor os nossos animais de companhia", sublinha o autarca. Das várias intervenções PEDUCA (regeneração urbana) no centro da Cidade de Aveiro, incluindo Esgueira, das povoações mais populosas como Aradas, Azurva, Cacia ou São Bernardo, até às povoações de menor dimensão populacional como Sarrazola, Nª Sra de Fátima, Verba ou São Jacinto, existem intervenções em curso e foram acolhidas "no devido tempo útil todos os contributos que os cidadãos entendam por bem fazer-nos chegar." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)