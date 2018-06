O município irá prosseguir o investimento em habitação social, ainda que limitado a requalificação, devido à falta de apoios financeiros (nacionais e europeus).



"Não temos perspetiva de construção de novas casas de renda social. Os fundos comunitários são apenas para reabilitar. O plano nacional de habitação apresentado pelo Governo é um logro porque, entre muitas outras coisas que não tem, não tem instrumentos financeiros. Estamos a falar de investimentos muito avultados. O País, não é só Aveiro, os problemas maiores são nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, precisa de muitos recursos, para bairros antigos e construir novo, ainda há necessidades", afirmou Ribau Esteves.



O presidente falava ontem ao final da tarde depois da entrega das chaves às 42 famílias selecionadas para ocupar outros tantos fogos no bairro de Santiago que foram alvo de obras de requalificação. Os novos inquilinos mudam-se, na sua maioria, de casas sem condições.



Por cada seis candidatos, só houve casa para uma família

A Câmara recebeu cerca de 250 candidaturas. Em cada seis, apenas uma família foi contemplada, o que diz bem das carências atuais. A felicidade estava estampada no rosto de quem conseguiu ser selecionado.



Uma senhora, víuva há um ano, muda-se com as duas filhas para Santiago vinda de Santa Joana. "Fiquei sozinha, tornou-se incomportável ficar na casa onde estava. Agora fica mais em conta", disse depois de receber as chaves. Um processo resolvido, entre candidatura e decisão, em quatro meses.



Entre as famílias presentes, destacou-se um agregado de sete pessoas (casal jovem com cinco filhos).



Um levantamento municipal a pedido do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) cadastrou em Aveiro 230 fogos propriedade do Estado ou da Câmara com necessidades de intervenção urgente.



"Iremos respondendo à medida que pudermos reabilitar. Dentro de pouco tempo teremos mais 20 fogos, entre moradias e apartamentos, para entregar a pessoas do grupo das 230 que ocupam habitações medíocres", adiantou o edil.



Dos últimos 53 fogos de Santiago reabilitados, foram entregues 42 para famílias que vão pagar entre 21 e 150 euros. Uma parte dos restantes ainda terá de receber obras e os outros receberam já inquilinos.



A primeira empreitada de qualificação de apartamentos representou um investimento de 350 mil euros.



Decorrem melhoramentos em 41 habitações em várias urbanizações do município (Urbanização de Santiago, Urbanização do Caião, Urbanização de Cacia, Urbanização de Taboeira, Urbanização de Mataduços, Urbanização de Eirol, Urbanização de S. Jacinto e Bairro da Cova do Ouro).

As obras em curso e adjudicadas envolvem cerca de quatro milhões de euros. O parque municipal habitacional ronda seis centenas de casas.



Promotores com apetência para segmentos altos

A retoma no mercado imobiliário local é evidente, procurando ir ao encontro da procura, mas os promotores estão orientados para segmentos mais altos ou no restauro para oferta de alojamentos locais.



"No que diz respeito ao segmento médio baixo tem de ser com intervenção da Câmara, enquanto a oferta não se alargue para esse tipo de procura, também", referiu Ribau Esteves, garantindo que Aveiro possui "muita área para reabilitar", o que está a suceder como provam os licenciamentos e a obra à vista, mas também "terrenos com capacidade construtiva" disponíveis.



"O problema é que a crise não baixou os preços da propriedade. O mercado continua a achar que são altos para investir", explicou.