Ol. de Azeméis: Freguesia de Fajões com Gabinete de Atendimento ao Munícipe 11 jun 2018, 18:34 A freguesia de Fajões foi a escolhida para acolher o projeto piloto de implementação do Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM) de forma permanente, informa a Câmara de Oliveira de Azeméis.



Segundo o comunicado, "o objetivo é permitir que, em articulação com a junta de freguesia, os serviços do GAM sejam assegurados de forma permanente e não apenas num ou dois dias por mês."



Os serviços disponibilizados são na área da educação (carregamentos da Componente de Apoio à Família), cobrança de faturas de resíduos que não estejam em execução fiscal, e receção e tratamento de formulários, adianta a Câmara.



A escolha da junta de freguesia de Fajões para acolher o projeto piloto tem a ver com o facto de ser umas das freguesias com maior número de atendimentos.



"Após avaliação, o projeto poderá ser alargado a outras juntas de freguesia", refere a nota de imprensa, notando que "o atendimento permanente vem facilitar a vida aos munícipes, decorrendo no horário normal de expediente.

