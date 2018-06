Os Dead Combo, dupla formada por Tó Trips e Pedro Gonçalves, vão atuar em Anadia, na Praça da Juventude, no próximo dia 15 de junho, num concerto promovido pela Câmara Municipal de Anadia e que decorre no âmbito da Programação Cultural em Rede da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.



A história dos Dead Combo começa em 2003, na sequência de um convite do radialista Henrique Amaro (Antena 3) para compor e gravar o tema “Paredes Ambience”, incluído no disco de homenagem a Carlos Paredes “Movimentos Perpétuos – Música para Carlos Paredes”. Os álbuns que se seguieram têm sido largamente elogiados em Portugal e no estrangeiro, recebendo vários prémios para “Álbum do Ano”. “Lusitânia Playboys” (2008), o terceiro disco de estúdio, foi eleito “Álbum da Década” pelo jornal Expresso.



Em 2016, a banda reinventa-se com a ajuda das “Cordas da Má Fama” e apresenta-se de forma mais acústica, de norte a sul de Portugal, culminando com o lançamento de um novo disco, o oitavo da sua carreira. Em 2017, os Dead Combo continuam a trajetória extraordinária que têm vindo a desenhar, com a consolidação da sua carreira internacional e a sua afirmação como uma das mais interessantes e importantes bandas do novo panorama musical português.



No passado mês de abril, lançaram o seu sexto álbum de originais denominado de “Odeon Hotel”, que faz parte da tour que os Dead Combo estão a realizar em Portugal e que se estenderá até ao início do ano de 2019.



A entrada é gratuita.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1