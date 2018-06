BE exige contratação imediata de profissionais para o Hospital de Aveiro (Ag. Lusa) 11 jun 2018, 16:09 O Bloco de Esquerda vai interpelar o Governo para este autorizar a contratação imediata de profissionais de saúde para o Hospital de Aveiro e recomendar a ampliação do edifício, anunciou hoje o deputado Moisés Ferreira.



A iniciativa do BE foi anunciada após o deputado daquele partido ter reunido com a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, recém-empossada (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)