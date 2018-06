Diogo Lobo, o único totalista do Sport Clube Beira-Mar esta época, sofreu ontem uma fratura no nariz no final da primeira parte da final da Taça Distrital com o Pampilhosa.



O defesa central, que comemora hoje 25 anos, recebeu assistência hospitalar e juntou-se à festa da conquista do troféu durante a noite.



Lobo, o jogador mais utilizado do plantel aurinegro, está afastado do jogo da Supertaça, frente ao Lourosa, no próximo fim-de-semana.