Abertas candidaturas para Apoio ao Arrendamento do Município de Oliveira do Bairro 11 jun 2018, 15:13 O período para apresentação de candidaturas ao Apoio ao Arrendamento do Município de Oliveira do Bairro está a decorrer até 29 de junho, informou hoje a edilidade local.



"Este apoio consubstancia-se num subsídio/comparticipação financeira a fundo perdido para apoio ao arrendamento habitacional, assumindo a autarquia que a precaridade das condições habitacionais constitui um fator de grande vulnerabilidade à exclusão social", refere um comunicado.



Segundo a Câmara bairradina, o apoio é concedido por 12 meses, renovável até ao máximo de três anos. É atribuído por escalões que oscilam entre os 25€ e os 125€ mensais. O cálculo do valor do apoio tem por base o valor da renda e dos rendimentos familiares, não podendo nunca ser superior a metade do valor da renda.



Nos últimos 5 anos, este apoio da autarquia de Oliveira do Bairro abrangeu 66 famílias, das quais 24 beneficiaram do apoio durante 1 ano, 16 durante 2 anos e 26 durante 3 anos, adianta o comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

