Transferência de tecnologia das instituições de investigação científica para as empresas (O Regional) 11 jun 2018, 11:52 "MAIS Tec" é um projecto desenvolvido em consórcio pela Sanjotec, ISQ, TEC Minho e Universidade de Aveiro/ESAN e apresenta uma resposta pertinente na promoção da competitividade da região norte, nomeadamente do tecido empresarial, dado que o projecto encontra-se alinhado com a especialização presente na região Entre o Douro e o Vouga, através da aposta na transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (I&I) para as empresas, fomentando assim aposta da promoção da qualificação da região por via da tecnologia. Segundo Jorge Sequeira, presidente da edilidade e da Sanjotec, este "é um projeto de transferência de tecnologia das instituições de investigação científica para as empresas", no qual todas as instituições do consórcio irão auxiliar "um conjunto de empresas e empreendedoras a aproximarem-se do meio científico e mediar a transferência de ideias científicas para as empresas, e para que essas ideias possam ser transformadas em bens e serviços transaccionáveis e comercializados no mercado", salientou (ler artigo).

