Ovar: CDU mobiliza população em defesa de melhorias no hospital local 10 jun 2018, 23:46 "O recuo do Governo na integração" do Hospital de Ovar numa Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, que incluiria o o Hospital da Feira "confirma a justeza da exigência" da petição "Por um Hospital de Ovar de Qualidade, de Proximidade e com Autonomia" que aguarda agendamento para discussão na Assembleia da República.



Essa é a reação da Coligação PEC-PEV (CDU) de Ovar expressa aquando da recente distribuição do boletim informativo "Todos por Hospital de Ovar, de Qualidade, de Proximidade, com Autonomia".



Os comunistas locais dão conta de outros desenvolvimentos recentes. Um dos quais diz respeito à integração dos precários nos quadros do Hospital de Ovar que "está em curso", apesar de tardiamente.



A CDU lembra que existem outras carências: "continuam a faltar obras no bloco operatório e outras obras estruturais", que dependem de financiamento a 85% de fundos comunitários, "quando deveriam estar inscritas no Orçamento Geral do Estado".



Tal como os peticionários, os activistas da CDU apelam à população que acompanhe a evolução dos acontecimentos, mantendo vivas as suas reivindicações pela defesa e reforço de meios para que o Hospital de Ovar seja uma Unidade Hospitalar

de futuro.



A coligação lembra ainda as dificuldades da população de Ovar no acesso ao atendimento urgente, "dada a insuficiência da rede de transportes públicos para o Serviço de Urgência (SU) da Feira (o mais próximo), bem como a sobrelotação e os elevados tempos de espera do mesmo."



A petição em favor do Hospital de Ovar tem mais de 4000 assinaturas, o obriga à sua discussão no plenário da Assembleia da República. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)