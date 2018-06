José Lameiro prepara estreia no Alto do Roçário 10 jun 2018, 22:53 O piloto de Aveiro, José Lameiro, vai participar, no próximo fim-de-semana, no Ralicross de Sever do Vouga.



"Quase se poderá afirmar que é a sua prova, pois esta realiza-se bem perto de casa, no Circuito do Alto do Roçário. Contudo, será a primeira vez que o piloto lá compete", refere um comunicado da equipa Diatosta/Rialto.



Aproxima-se a terceira de sete jornadas que compõem o PTRX, nome dado ao Campeonato de Portugal de Ralicross.



"É uma prova organizada pelo Vouga Sport Clube que, normalmente, atraí milhares de espectadores. Certamente que assim vai acontecer este ano, até porque as previsões são de bom tempo, para o próximo fim-de-semana", destaca a equipa Diatosta/Rialto.



José Lameiro, que corre com um Seat Leon RX, capaz de debitar cerca de 500 cavalos de potência, vai competir na categoria Super Car, a prova ´raínha´ do Ralicross.



"É mais uma pista onde nunca corremos, pois este é o nosso primeiro ano neste Campeonato. Vamos dar o nosso melhor, tentando um bom resultado, numa categoria em que a concorrência é forte e muito experiente", referiu José Lameiro.



A jornada realiza-se nos próximos sábado e domingo, dias 16 e 17 de junho. Começa ao princípio da tarde de sábado, com treinos e as duas corridas de qualificação. No domingo, a partir das 9:30, realizam-se a warm up, as restantes corridas de qualificação e as finais. Está previsto que esta jornada termine pouco depois das 17:00. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)