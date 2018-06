O Beira-Mar conquistou, esta tarde, pela primeira vez no seu historial, a Taça Distrital de Aveiro em futebol, ao vencer o Pampilhosa nas grandes penalidades (4-2), após uma igualdade (1-1) no final do tempo regulamentar.



Os aurinegros vão agora disputar a Supertaça, no próximo fim-de-semana, com o Lourosa, equipa campeã da primeira divisão distrital.



A equipa de Aveiro dominou toda a primeira parte, com inúmeras oportunidades de golo que foram sendo desperdiçadas, com muito mérito do guarda-redes Brito, um dos melhores em campo.



Após o intervalo, os ´Ferroviários´ viram a sua vida andar para trás quando sofreram o golo apontado por Letz num ´golpe de karateca´ e, pouco depois, ficaram reduzidos a 10 devido à expulsão de Cancela (segundo amarelo).



No entanto, a equipa orientada por Nuno Raquete acabaria por transformar as fraquezas em forças, surpreendendo o Beira-Mar em transições rápidas, uma das quais resultou no empate. Letz desviou para a própria baliza, ao querer anular um cruzamento do inevitável Carela.



O marcador não sofreu alterações, repetindo-se o que sucedeu com ambas as equipas nas meias finais, sendo necessário o desempate por grandes penalidades.



Marco Pais voltou, curiosamente, a ser o herói, como aconteceu em Fiães, ao defender o penalti apontado pelo experiente médio Katchana.



Lima tinha atirado para a bancada na primeira grande penalidade do Pampilhosa. Alex foi o único dos cinco aveirenses a falhar, permitindo a defesa de Brito.

"3-0 seria o resultado normal"

"O jogo chegou a penaltis porque não quiseram que ganhássesmos por 3-0, que seria o resultado justo, normal, face ao que se passou em campo. Criámos muitas situações. Outras, grandes penalidades claras, fizeram de conta que não quiseram ver, eu percebo que quisessem que a final se mantivesse aberta. Mas depois dá azo a que aconteça o que aconteceu. O Pampilhosa não fez nenhum remate e leva o jogo a penaltis, porque na lotaria poderia vencer e teríamos aqui mais uma imagem que não seria positiva" - Cajó, treinador do Beira-Mar.

"Como aconteceu no campeonato, foi um jogo competitivo, teve um pouco de tudo, falhanços, golos na própria baliza, expulsões. As finais nem sempre são bem jogadas, gostaríamos de ter estado melhor na primeira parte. Jogámos melhor com 10, fomos felizes no golo. Acabámos o jogo por cima. Nos penaltis é competência, mas também uma pontinha de sorte" - Nuno Raquete, treinador do Pampilhosa.

