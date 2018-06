“Necessitamos de uma convergência de esforços para a divulgação de S. Jacinto” 10 jun 2018, 01:12 O presidente da Junta coloca uma marina entre as principais carências de São Jacinto, equipamento que poderia alavancar a náutica e a pesca lúdica. António Aguiar, a cumprir o primeiro mandato, fez um retrato da atividade autárquica na única praia de mar do concelho de Aveiro.



Como perspetiva para a pesca lúdica a abertura do estradão do molhe Norte ?

A abertura do estradão do molhe Norte é uma mais valia no sentido de facilitar a circulação tanto a residentes como visitantes.



S. Jacinto tem a praia de mar e a Ria, o Carsurf, o campo escola escutista, a Reserva com melhoramentos em curso, o turismo militar, um complexo desportivo com piscina. O que falta para entrar no roteiro dos turistas ?

Necessitamos de uma convergência de esforços para uma maior e melhor divulgação da Freguesia de S. Jacinto. Sim, tem havido um aumento de visitantes.



Quais têm sido as suas maiores preocupações na Junta ?

A maior preocupação assenta na satisfação da população de S. Jacinto com uma proximidade constante junto de cada um, e de todos. Destaco o apoio aos medicamentos; semana do idoso; melhoramentos e reconstrução de passeios; parque infantil; apoio às instituições locais e associações.



Que balanço faz da concessão Aveirobus nos transportes fluviais ?

Daquilo que constato há algum descontentamento da população residente relativamente aos horários e tarifário. Houve melhoria relativamente à limpeza do ferry e lancha e ainda aos cuidados de segurança dos passageiros, na minha opinião.



O aproveitamento da baía de S. Jacinto para apoio à náutica seria importante ?

Sim, com a construção da marina.



S. Jacinto tem uma praia capaz de entrar na rota das mais procuradas ?

Cumpre os requisitos de qualidade ambiental, segurança, bem estar, infra estruturas de apoio, informação aos utentes e sensibilização ambiental, o que faz com que lhe seja atribuída a Bandeira Azul, a hastear dia 16 de junho. Continuar a ler entrevista no suplemento Discover S.Jacinto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)