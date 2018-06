As Comedy Sessions voltam ao Cais à Porta com Paulo Almeida e Rui Cruz como cabeças de cartaz, enquanto Luís Gomes acompanha a dupla como novo talento do humor português e Sónia Jerónimo abre a noite.

Os quatro humoristas rumam ao espaço aveirense no dia 16 de junho (sábado), às 21h30.



Paulo Almeida e Rui Cruz são uma dupla bem conhecida dos bares e dos teatros em Portugal. Já atuaram inúmeras vezes juntos nos dois registos. Preparam-se para ter os solos últimos solos de stand-up comedy televisionados. Paulo Almeida, aliás, gravou o seu primeiro especial de comédia, “Ponto Final.” no GrETUA - Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro.



O espetáculo marcou os melhores momentos dos primeiros 10 anos de carreira do humorista e foi o ponto de partida para os novos textos que anda a escrever e, agora, apresenta nas Comedy Sessions. No caso de Rui Cruz, depois de “Cego, Surdo e Mudo”, mostra “Homem Branco e Privilegiado”, no pequeno ecrã. O humorista vai apresentar material novo que irá perfilar no seu próximo solo.



A surpresa das Comedy Sessions do mês de junho no Cais à porta é Sónia Jerónimo. A aveirense que tem feito carreira no mundo do teatro, sobe agora a palco para fazer stand-up comedy. A artista tem trabalho em textos humorísticos para mostrar como é ser-se uma mulher de 40 anos, com filhos, e solteira. Vai ser a primeira mulher a subir ao palco das Comedy Sessions e não vai de meias medidas: conta tudo, sem tabus.



Os bilhetes estão disponíveis por reserva através de mensagem privada para o facebook das Comedy Sessions, do email reservas@comedysessions.pt ou dos números de telemóvel indicados na página das Comedy Sessions e têm o custo de 7€.