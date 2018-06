A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lançou, em parceria com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, uma convocatória para o Concurso de Arte Urbana “Urbanidades do Eixo”, integrado na programação da V Capital da Cultura do Eixo Atlântico.

O concurso é aberto a jovens artistas, até aos 30 anos, preferencialmente naturais ou residentes na Eurorregião Norte de Portugal e Galiza.

Com esta convocatória pretende-se promover a interação e intervenção artística no espaço público, contribuindo para a divulgação e sensibilização da arte urbana no Município de Santa Maria da Feira.

A criação de um circuito turístico de arte pública pelo concelho, articulado com a valorização de recursos culturais complementares, contribuirá para promover a descentralização e a valorização do território como um todo.

Os jovens criadores são desafiados a apresentar propostas originais de intervenção no espaço público, refletindo a identidade do Município de Santa Maria da Feira ou a sua relação com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular. Considera-se elegível o formato de mural, podendo ser utilizadas diferentes formas de expressão, como ilustração, graffiti, sticker art, entre outras.

A participação no concurso “Urbanidades do Eixo” é livre e gratuita. A convocatória estará aberta até 11 de julho de 2018. O anúncio de resultados será realizado até 1 de agosto e o período disponível para execução das propostas será de 12 de setembro a 12 de outubro de 2018. O regulamento do concurso encontra-se disponível no portal do Município de Santa Maria da Feira, através do link https://bit.ly/2JldgPe.

V Capital da Cultura do Eixo Atlântico

Durante todo o ano de 2018, Santa Maria da Feira acolhe e organiza a V Capital da Cultura do Eixo Atlântico, dinamizando um programa de atividades que expressa o cruzamento e a convergência entre arte, cultura e conhecimento.



A eleição de Santa Maria da Feira como Capital é o reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos 20 anos no setor da cultura, marca distintiva deste território, que encontra no espaço público o palco privilegiado para os seus principais eventos.