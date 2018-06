Carlos Borrego jubila-se e UA presta-lhe homenagem 09 jun 2018, 20:13 No dia 25 de junho, às 14h30, realiza-se a cerimónia de jubilação de Carlos Borrego, professor do Departamento de Ambiente e Ordenamento (DAO) da UA. A sessão, a decorrer no anfiteatro deste Departamento, pretende ser um momento especial de comemoração do seu percurso profissional, integrando um elogio, uma lição, a oferta de um livro, uma homenagem, com a atribuição da designação de Anfiteatro Carlos Borrego ao anfiteatro do DAO, e a inauguração da exposição fotográfica “Percursos e ambiente" (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

