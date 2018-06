Aveiro: USF de São Bernardo com novo empreiteiro 09 jun 2018, 20:03 A obra da Unidade de Saúde Familiar (USF) de São Bernardo tem novo empreiteiro para conclusão da obra, anunciou a Câmara de Aveiro, promotora da empreitada.



A empresa a quem foi adjudicada a construção solicitou a cessão da posição contratual por se encontrar "em situação financeira deficitária", por isso sem condições concluir os trabalhos.



Os trabalhos em falta rondam 46.548 euros, com um prazo de conclusão de dois meses.



"A intervenção tem como objetivo melhorar as atuais infraestruturas, adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as condições térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos compartimentos existentes, sendo cofinanciada pelo Centro 2020, no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro", refere uma nota de imprensa.

