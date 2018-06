A cidade de Londres, no Reino Unido, foi o palco escolhido para acolher o "Online Bingo & Slots Summi" 2018, que está agendado para o próximo dia 12 de junho.



Segundo a organização divulgou, o evento a ter lugar na capital inglesa fornecerá aos participantes "uma visão sobre alterações e atualizações" do bingo e das slots machine.



"Online Bingo & Slots Summi" reunirá representantes da indústria de igaming, incluindo líderes das principais empresas que impulsionam o seu crescimento, diferenciação e RIO (retorno de investimento).



O encontro será, assim, "o lugar perfeito para partilhar informações, mas também colocar questões e oportunidades" relacionadas com este sector.



Os delegados terão a oportunidade de conhecer executivos seniores e decisores de todas as principais operadoras e fornecedores da indústria de igaming. Mas também ouvir vários palestrantes e convidados.

Os promotores do "Online Bingo & Slots Summi" irão fornecer aos participantes acesso a uma plataforma para conhecerem ´case studies´, entrevistas e outras informações exclusivas.



O evento permitirá ficar a par das últimas inovações em jogos de bingo e slots, conhecer as tendências do mercado e os casos de sucesso entre marcas líderes.



Atraentes e portáteis



Os jogos de bingo online são atraentes, portáteis e podem ser jogados em qualquer altura a partir do seu computador, tablet ou smartphone. Por isso, contam com milhares de jogadores.



Os jogo de slot machine têm vindo a tornar-se cada vez mais avançados em termos de gráficos, sons e funcionalidades, recursos esses que captam a atenção e o envolvimento do jogador.



Novas preferências



Um estudo do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ) constatou alterações nas preferências dos utilizadores de jogo online em Portugal.



No primeiro trimestre de 2018 os jogadores passaram a apostar mais em jogos de casino online do que em apostas desportivas. A receita combinada alcançada pelo setor durante os primeiros três meses do ano foi de 33,8 milhões de euros, o que constitui um aumento de 2,5 milhões em relação ao período homólogo, do ano passado.



O número de novos apostadores registados em casinos online foi de 89 300. O Estado terá arrecadado 11,2 milhões de euros em receitas provenientes de impostos e taxas sobre a atividade.



Jogos e apostas preferidas dos portugueses



No que respeita à preferência por jogos e modalidades de aposta, o futebol continua a destacar-se nas apostas desportivas, embora as apostas noutras modalidades como o basquetebol, o ténis e o hóquei comecem também a ganhar relevância.



Na esfera dos casinos online, as coroas dos jogos mais populares entre os portugueses vão, sem dúvida, para as slots machine, poker, roleta francesa e Blackjack.



De salientar que 2,4% do total de portugueses inscritos em casinos online (cerca de 890 000) durante o período em análise se autoexcluiram em relação a apostas em casinos, o que demosntra uma crescente sensibilização dos jogadores portugueses para a questão da dependência do jogo e para a importância da sua prevenção. Esta atitude mais consciente em relação ao jogo e aos seus riscos terá sido já fruto das políticas de jogo responsável implementadas pelos casinos online portugueses.