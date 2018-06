Município de Aveiro entrega habitações sociais 09 jun 2018, 11:50 A Câmara de Aveiro anunciou hoje que as primeiras habitações sociais no Bairro de Santiago atribuídas por concurso público serão entregues aos arrendatários em sessão pública de assinatura dos contratos e entrega das chaves segunda-feira, 11 de junho, pelas 19:00, no pequeno auditório do Centro de Congressos de Aveiro. "Este grupo de 42 fogos é resultado da primeira empreitada de qualificação de apartamentos, que representa um investimento da Câmara Municipal de Aveiro de cerca de 350 mil euros, com intervenções ao nível dos revestimentos das paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, redes de esgotos e eletricidade e rede de distribuição de água, conferindo condições de habitabilidade a fogos que tinham perdido essas capacidades", refere a edilidade em comunicado. A habitação social é assumida como "uma prioridade política importante, que assumimos com uma abordagem total e integrada nas suas várias dimensões, prosseguindo com o trabalho iniciado no mandato anterior (2013/2017), concretizando investimentos relevantes que se encontram em diferentes fases, sendo que em obras em curso e adjudicadas temos um valor atual total de cerca de 4 milhões de euros, e fazendo diariamente o acompanhamento técnico dos inquilinos com ações e programas que aumentam o seu nível de integração social e de qualidade de vida". No total encontram-se já qualificadas 56 habitações sociais, estão em curso obras de qualificação em mais 18 fogos e a curto prazo iremos lançar os procedimentos para a requalificação de mais 41 habitações em várias urbanizações do município (Urbanização de Santiago, Urbanização do Caião, Urbanização de Cacia, Urbanização de Taboeira, Urbanização de Mataduços, Urbanização de Eirol, Urbanização de S. Jacinto e Bairro da Cova do Ouro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

